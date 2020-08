Was aber künftig drohen könnte, hört sich für ihn und rund 350 andere Anwohner in der Siedlung Am Moosfeld albtraumhaft an. Die Bahn will, wenn sie sich mit ihrer Wunschvariante durchsetzt, hier das Gleis zweispurig machen. Dann sollen nicht mehr 70 Züge am Tag mit Tempo 30 durchknattern. Sondern mindestens doppelt so viele, und zwar mit rasanten 100 Stundenkilometern – also alle zehn Minuten einer.