Die Münchner selbst sollten sich um die trockenen Bäume in ihrer Nachbarschaft kümmern – mit privatem Gartenschlauch und eigener Gießkanne. Die Stadtwerke sollten jedem Haushalt dafür am Ende des Jahres die Kosten für 4.000 Liter Wasser zurückerstatten. So hat’s die CSU beantragt – und weil’s gerade gar so trocken ist: per Dringlichkeitsantrag.