Bär, Wolf, Löwe oder Delfin? Was sind Chronotypen? So lebt man nach der eigenen inneren Uhr

Der Wolf

Nicht gerade als Langschläfer gilt der Wolf. Dafür sind die späten Abendstunden seine Zeit, dann fühlt er sich am wohlsten. Am produktivsten ist der Wolf aber trotzdem am späten Vormittag. Breus empfiehlt einen kurzen Spaziergang vor dem Mittagessen, damit der Kreislauf so richtig in Schwung kommt.

Der Löwe

Morgenstund hat Gold im Mund. Nach dieser Devise scheint der König der Tiere zu leben. Kaum ist die Sonne aufgegangen, hält ihn nichts mehr im Bett. Breus ordnet ihm neben Gewissenhaftigkeit auch noch folgende Attribute zu: Er ist optimistisch, stabil, leistungsstark.

Der Delfin

Dieser Chronotyp gilt als intelligent, introvertiert und ein bisschen neurotisch. Das kommt nicht von ungefähr. Schließlich schläft der Meeressäuger nur mit einer Gehirnhälfte, während die andere "Wache hält". Dementsprechend sind sie im Tagesverlauf immer schubweise produktiv.

Im Optimalfall kann der Mensch sich seinem Chronotypen entsprechend verhalten und den Tagesablauf in Einklang mit seinem natürlichen Biorhythmus bringen. Dass das in unserer hektischen Welt, in der alles genau getaktet ist, nicht ganz einfach scheint, ist logisch. Dennoch ist es einen Versuch wert, dem eigenen Leben den richtigen Takt zu verpassen.