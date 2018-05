Außerdem schwankt auch in München die Wasserqualität trotz der teuren UV-Licht-Desinfektionsanlagen. Das Baden ist dort nicht verboten, aber eben halt auch nicht ausdrücklich erlaubt. Der Grund, warum dort die Leute in der Isar planschen – und auch planschen dürfen.

Auch in Landau und Dingolfing wird nach dem Prinzip gehandelt: Baden in Flüssen geschieht immer auf Eigenverantwortung. So wurde dort zum Beispiel am Samstag ein neuer Badeplatz eröffnet. Benutzung auf eigene Gefahr! Aber warum denn nun nicht auch in Landshut? "Das Badeverbot ist hauptsächlich eine Absicherung für die Stadt. Sollte etwas passieren, liegt die Verantwortung bei jedem selbst", erklärt van Bracht das Verbot. "Prinzipiell kann man schon mal in der Isar baden, aber eben nicht nach Starkregen oder Hochwasser."

Das Badeverbot dient als Absicherung für die Stadt Landshut

Aber wird man nun bestraft, wenn man in der Isar badet? "Wir haben bisher immer von einem Bußgeld abgesehen. Es wird dabei ja niemand Drittem geschadet.", erklärt van Bracht. "Das würde einen enormen Aufwand bedeuten, das zu kontrollieren. Und außerdem ist der Begriff ‚Baden‘ schwammig." Sollte aber wirklich eine Strafe für die Ordnungswidrigkeit ausgesprochen werden, sind zwischen 5 und 20 Euro.

Erlaubt ist das Baden in der Isar also offiziell nicht, weil es gefährlich sein kann. Am Verbot wird sich auch vorerst nichts ändern. Sollte aber jemand doch mal in die Isar hüpfen – wenn, dann bitte vorsichtig – wird er voraussichtlich im schlimmsten Fall nur mit etwas Bauchweh bestraft.

