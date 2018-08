Feldmoching - Die schnelle und vor allem richtige Reaktion eines anderen Badegastes hat einem 16-Jährigen am Lerchenauer See das Leben gerettet. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am vergangenen Sonntag, 5. August, gegen 16.30 Uhr. Der 16-Jährige Münchner ging am Südufer des beliebten Badesees ins Wasser. Er ist Nichtschwimmer und wollte sich im seichten Wasser abkühlen. Er unterschätzte allerdings das an der Stelle steil abfallende Ufer des Sees und geriet ins tiefe Wasser, wo er nicht mehr stehen konnte. Er verlor den Halt und drohte, unterzugehen. Er war bereits mit dem Kopf unter Wasser.