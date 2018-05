Badegast im Glück: Wasserwacht war auch außerhalb der Wachzeit da

Mirko Schröder freut sich, dass die Wasserwacht rechtzeitig zur Stelle war: "Der Badegast hatte sehr viel Glück, da zufällig die Kameraden am See waren und so schnell eingreifen konnten. Es ist gar nicht auszudenken, was hätte passieren können, da sich zu diesem Zeitpunkt trotz des schönen Wetters nur wenige Leute am See aufhielten!"