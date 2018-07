Back to the roots Kylie Jenner macht Schluss: Darum sieht sie plötzlich so anders aus

Mit Styling kennt sich Kylie Jenner (20, "Keeping Up With The Kardashians") bestens aus. Der Reality-TV-Star besitzt nicht nur eine eigene Kosmetiklinie, sondern hat in den letzten Jahren auch ab und zu einmal künstlich nachhelfen lassen. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich Kim Kardashians (37) Halbschwester von einem zurückhaltenden Mädchen in eine wahre Fashionista. Doch nun will die 20-Jährige scheinbar wieder zurück - sie zieht einen Schlussstrich.