Back to Business Nach seinen Interview-Eklats: Kanye West ist zurück im Modeatelier

Kanye West (40, "Heartless") hat in den letzten Tagen für so manche Schlagzeile gesorgt. Der Grund: In einem Interview hatte der Mann von Kim Kardashian (37, "Keeping Up with the Kardashians") unter anderem davon gesprochen, dass 400 Jahre Sklaverei eine "Wahl" gewesen seien. Die Netzgemeinde zeigt sich fassungslos. Doch West scheinen seine Aussagen aus vergangenen Tagen nicht weiter zu kümmern. Er widmet sich stattdessen seiner Arbeit als Modedesigner.