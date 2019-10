"Back to black"-Ausgabe Naomi Campbell schaltet sich in Shitstorm gegen deutsche "Elle" ein

Klare Ansage von Naomi Campbell

Naomi Campbell richtet sich mit einem Instagram-Post zu dem Thema an die Chefredakteurin Sabine Nedelchev: "Ihr Fehler ist in jedem Punkt höchst verletzend". Campbell beklagt, dass sie schon unzählige Male gesagt habe, dass schwarze Frauen in der Modebranche kein "Trend" seien. Es sei okay Models of Colour zu feiern, "aber bitte elegant und respektvoll".