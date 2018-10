Back in Business Herzogin Kate kehrt mit neuem Haarschnitt aus der Babypause zurück

Sie geht wieder ihren royalen Pflichten nach: Herzogin Kate (36) kehrt nach ihrer Babypause zurück in die Öffentlichkeit. Fünf Monate nach der Geburt von Prinz Louis stattete sie unweit des Kensington Palastes dem Natur-Lernzentrum "Sayers Croft Forest School and the Wildlife Garden" in Paddington einen Besuch ab.