Babys kamen per Not-Kaiserschnitt Beyoncé wäre bei der Geburt der Zwillinge fast gestorben

Im Juni 2017 brachte Sängerin Beyoncé (36, "Lemonade") ihrer Zwillinge Rumi und Sir zur Welt. Nun hat sie offenbart, wie traumatisch die Schwangerschaft und die Geburt verlaufen sind. "Meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Babys waren in Gefahr, also hatte ich einen Notfall-Kaiserschnitt", schildert die Ehefrau von Rapper Jay Z (48) in der September-Ausgabe der amerikanischen "Vogue".