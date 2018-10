Babys kamen am Donnerstag Drillinge für Beachvolleyball-Star Kira Walkenhorst

In der 34. Schwangerschaftswoche seien die Babys planmäßig per Kaiserschnitt geholt worden, erzählte die Sportlerin "Bild am Sonntag": "Ich war mit im OP und konnte Marias Hand halten." Walkenhorsts Team-Kollegin Laura Ludwig (32) ist ebenfalls vor kurzem Mutter geworden. Die beiden wurden 2016 gemeinsam Olympiasiegerinnen und 2017 Weltmeisterinnen. Ludwigs Söhnchen Teo Johnston kam im Juni zur Welt. Erst vor zwei Wochen seien die beiden nach einem Jahr Pause wieder gemeinsam ins Training eingestiegen, so "Bild".