München - Er hält ihre Hand, versucht dabei selbst ruhig zu bleiben, sie verdreht die Augen, blickt zur Decke. Die Eltern des kleinen Peter (3, Name geändert) sitzen am Freitag der Frau gegenüber, die ihren Buben so geschüttelt hat, dass das Kind sein Leben lang ein Pflegefall bleiben wird. Schmerz und Trauer des Paares sind während der Urteilsverkündung im Saal spürbar.