Baby Nummer fünf ist da Ex Liz Hurley verplappert sich: Hugh Grant wieder Papa

"Ein bezaubernder Vater"

Liz Hurley rutschte die Babynews in der US-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" heraus. Moderator Andy Cohen (49) wollte von der Schauspielerin wissen, ob sie überrascht sei, dass Hugh Grant mittlerweile so viele Kinder habe. Darauf antwortete Hurley US-Medienberichten zufolge: "Nun, er hat letzte Woche ein weiteres bekommen. Er hat fünf". Dann schob sie hinterher: "Er war über 50, als er sie alle gezeugt hat." Er sei ein "bezaubernder Vater. Wirklich sehr süß", so Hurley weiter. Die Kinder hätten ihn zu einem besseren Menschen gemacht.

Hugh Grant und Liz Hurley waren fast zwei Jahrzehnte ein Paar. Im Jahr 2000 trennten sie sich in aller Freundschaft. Sie bezeichnen sich nach wie vor als beste Freunde.