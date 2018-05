Baby-News verkündet Youtube-Star Bianca Heinicke wird Mutter!

"Wir haben dieses 'Geheimnis' sooo lange, für uns behalten, ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt ausgesprochen haben", heißt es in Heinickes Post weiter: "Wir sind so unendlich glücklich." Zuvor hatte das Paar schon auf Youtube ein Video veröffentlicht, auf dem die beiden unter anderem durch einen Wald spazieren und über eine Wiese laufen. Am Ende hebt Claßen das Oberteil seiner Freundin an und küsst ihren Bauch: "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie komisch es ist, dieses Video jetzt endlich online zu stellen & diese Info mit euch zu teilen", schrieb die 25-Jährige dazu.