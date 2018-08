Das Ambiente in der getesteten A-Klasse in der sportlichen AMG-Line und in der üppigst ausgestatteten First Edition ist auf gelungene Weise sportlich-luxuriös. Alu, Leder, Artico-Mikrofaser, feines Holz – alles passt ideal zusammen und nur die Größe und die Zahl der riesigen Belüftungsöffnungen im Armaturenbrett ist so ein bisschen an der Grenze des optisch Verträglichen. Die vielen Möglichkeiten der Einstellung und Steuerung per Touchpad auf dem Mitteltunnel oder per sensitivem Knopf am Lenkrad treten angesichts der MBUX-Fähigkeiten ziemlich in den Hintergrund. Die Ausstattung mit Staufächern und sonstigen Ablagemöglichkeiten ist praxisorientiert. Die Vielzahl der teils serienmäßigen und teils optionalen Assistenzsysteme wiederum kommt direkt aus den großen Benz-Modellen. Der aktive Tempomat etwa, der sich beispielhaft einfach aktivieren lässt und der auch erlaubt, dass der Fahrer kurzfristig die Hände von Lenkrad nimmt. Eine Erfahrung, die im Test auf einer durch Bauarbeiten jeglicher Markierungen beraubten Straße aber zügig wieder abgebrochen wurde. Dann lieber weiter selbst lenken und aufs voll autonome Auto warten.

Mercedes A-Klasse. Preis beginnt ab 36.463 Euro

Ein letztes Thema nach einer zweiwöchigen, intensiven Praxis-Auseinandersetzung mit der brandneuen A-Klasse: die Preise. Den A 250 gibt es ab 36.463 Euro. Die Nettigkeiten der Edition 1 schlagen mit gut 7.000 Euro zu Buche, auch die schicke AMG Line gibt es erwartungsgemäß nicht gratis. Und dann könnte der künftige A-Klasse-Besitzer noch die Lackierung in Designo Mountaingrau Magno (rund 2.200 Euro) ankreuzen, oder noch ein paar Tausend Euro für das Business- und das Navigationspaket ausgeben. Es ist also erwartungsgemäß kein billiges Vergnügen, den Kompakten zu fahren. Aber immer wieder eine vergnügliche Angelegenheit.