Gleich in der ersten Sitzung beantragt die AfD, die Position des Beauftragten für Rechtsextremismus im Stadtviertelparlament abzuschaffen. AfDler Roland Klemp begründet den Vorstoß damit, der Beauftragte sei nicht nötig, weil es im Bezirk keinen Rechtsextremismus gebe, der gefährlich sei.

Ein dreister Vorstoß? BA-Chef Fredy Hummel Haslauer reagiert gelassen: "Aus der Logik der AfD ist es normal, dass sie etwas abschaffen will, was gegen sie gerichtet ist. Das kann man auch als Outing sehen." Die AfD scheitert. Der Antrag wird klar abgelehnt, wie übrigens auch in anderen Münchner BA-Gremien, in denen die AfD "damit provozieren will", so Hummel-Haslauer.

Die 57-jährige Ruth Huber (SPD) wird erneut Beauftragte gegen Rechtsextremismus für Milbertshofen-Am Hart. Die kirchliche Mitarbeiterin hat auch in Zukunft ein "waches Auge" auf die Sicherheitslage in ihrem Viertel.

Ruth Huber erklärt: "Der Antrag der AfD hat mich nicht gewundert. Ich halte das für Strategie und Taktik, die sind gut untereinander vernetzt. Aber es ist kein Spaß. Es geht hier um viel. Es geht um die Demokratie."

