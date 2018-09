Eglharting - Der Unfall ereignete sich am westlichen Ende von Eglharting (Lkr. Ebersberg) am Freitagmittag. Eine Frau war mit ihrem Golf in Richtung Ebersberg auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lieferwagen kollidiert. Auf diesen fuhr ein nachfolgender Harley-Davidson-Fahrer auf. Der Mann wurde durch den Aufprall in die Heckscheibe geschleudert.