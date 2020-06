Die General Manager des N’ap Boule Carolina Schymczyk (21) und Sebastian Rieder (22) nicken. Letztere sind eigentlich in der Ausbildung zum Hofa – also Hotelfach – aber am Donnerstagabend und am Freitag haben sie in Sophia's Restaurant im Charles-Hotel in der Maxvorstadt ihr karibisches Restaurant N’ap Boule eröffnet.