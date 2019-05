Rafinha, Note 3: Servus, Rafa! Der Brasilianer (33) mit deutschem Pass verlässt Bayern nach acht Jahren, zum Abschluss wurde er für seine Verdienste gewürdigt. "Wir hatten in deiner Zeit hier vier Trainer, alle vier haben gesagt: Rafa ist der wichtigste Mensch in der Kabine", erklärte Karl-Heinz Rummenigge. Und Manuel Neuer, Rafinhas alter Schalke-Kumpel, meinte: "Für mich ist das mein schwerster Abschied." 26 Mal durfte der treue Back-up in dieser Saison noch spielen, leider nicht mehr in den letzten beiden Partien.