So gesehen hat deren Sprecher Michael Dengler (der auch Chef der Gewofag ist) recht, wenn er sagt: "Wir sind die wahre Mietpreisbremse Münchens."

WohWi Mietenatlas München 2018

Am Montag hat die Vereinigung den "WohWi Mietenatlas München 2018" veröffentlicht, der die Günstig-Mieten in den einzelnen Münchner Stadtbezirken zeigt. Hier kann man sehen: In jedem Viertel gibt es Häuser, in denen man noch günstig wohnen kann.



Rote Zahlen: Miete/m² (netto, kalt) bei städtischen und Genossenschaftswohnungen. Blaue Zahlen: Miete/m² (netto, kalt, bei Wiedervermietung) auf dem freien Mietmarkt. (Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht)

Darunter ist das Hotel Blauer Bock am Sebastiansplatz in der schönsten Innenstadt, das der Gewofag gehört, da finden sich Heimag-Wohnungen in Bogenhausen (rund 8,28/m²) an der ansonsten sündteuren Prinzregenten- und Zaubzerstraße, oder wunderschöne Gründerzeithäuser in Schwabing (rund 7,74 Euro/m²), die der "Baugenossenschaft München-Schwabing eG" von 1909 gehören.

Das Problem ist, eine der günstigen Wohnungen zu bekommen

Am allergünstigsten kann man im nördlichen Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl und in Süden in Thalkirchen wohnen. 6 bis 6,16 Euro kostet hier der Quadratmeter Kaltmiete (das ist eine Durchschnittszahl – es gibt hier auch noch sehr alte Mietverträge für unsanierte Wohnungen mit vier Euro und weniger).

Das große Problem ist freilich, selbst als Mieter an solche Wohnungen zu kommen – zumal Bewohner nicht gern dort ausziehen: Die Hälfte der Gewofag-Mieter, zum Beispiel, bleibt Jahrzehnte in der Wohnung, ein Fünftel weit mehr als 25 Jahre.

Etwa ein Drittel der Günstigwohnungen sind Sozialwohnungen (dafür braucht man einen Berechtigungsschein). Einige der geförderten Gewofag-Wohnungen kann man über das "München Modell" kriegen. Die allermeisten werden über die Genossenschaften und Vereine selbst vergeben – mit ellenlangen (oder längst geschlossenen) Wartelisten. Da hilft nur: Sich direkt dort melden und viel Geduld mitbringen. Oder: Mitstreiter sammeln und selber eine Wohngenossenschaft gründen.