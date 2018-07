An diesem sonnigen Tag in Ismaning strahlen so ziemlich alle Gäste mit der Sonne um die Wette. Sie sind eingeladen beim fünften Erich-Greipl-Benefizfußballturnier, in Gedenken an den einflussreichen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer und Chef der Beisheim-Stiftung (†2013).