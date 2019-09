München - Das frisch vermählte Supermodel Heidi Klum sucht für die anstehende 15. Staffel ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" wieder neue Kandidatinnen. Daher wurde der Coubertinplatz im Münchner Olympiapark am Montag (9. September) zur Schaubühne für ambitionierte Nachwuchsmodels. Model-Mama Klum war extra für den Start der Dreharbeiten nach München gereist. Trotz des Nieselregens und kalten zehn Grad fanden hunderte Mädels den Weg in den Olympiapark, um einen Platz in der Castingshow zu ergattern. Die Sendung wird im Frühjahr 2020 ausgestrahlt.