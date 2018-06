Bald kehrt hier wieder der Alltag ein. Und in ein paar Monaten, wenn der russische Winter beginnt, werden die Einwohner des Städtchens in den Birkenwäldern Skilanglauf betreiben. Das WM-Aus der DFB-Teams wird dann in den Jahresrückblicken erneut seelische Wunden aufreißen – und lange noch nicht Schnee vom gestern sein.