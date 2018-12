Die Bilanz liest sich nach Ende der Hinrunde angesichts der bisweilen mauen Leistungen dennoch versöhnlich. In der Bundesliga belegen die Roten Platz zwei, der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund beträgt sechs Zähler. Im DFB Pokal geht's gegen Hertha BSC (6. Februar), in der Champions League steht der Kracher gegen den FC Liverpool an (19. Februar und 13. März). (Lesen Sie hier: Die Reds von Jürgen Klopp im Porträt)