München - Mesut Özil will nicht mehr für den DFB spielen! Der 29-Jährige trat im Mai mit dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor die Kamera und war seit dem stark in der Kritik. Jetzt brach er sein Schweigen in einem dreiteiligen Statement und verkündete seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft. Uli Hoeneß kritisierte den Spieler stark, auch der DFB reagierte auf die harten Anschuldigungen in Özils Begründung.