FC Bayern zurück zu seinen Wurzeln

Die Bayern kehren damit "back to the roots", sprich, zurück zu ihren Wurzeln. Sie bereiten sich im Alpenvorland unweit der Grenze zu Tirol im tiefsten Oberbayern auf die kommende Saison in der Bundesliga und in der Champions League vor. Urbayerisch und knallhart, denn Kovac macht - das zeigen die ersten Eindrücke - sehr lange und stringente Einheiten.