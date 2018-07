Riem - Geht man durch die alten, gewachsenen Münchner Viertel wirkt vieles eher zufällig, wie hineingewürfelt. Natürlich hat man nicht zufällig an dieser oder jener Stelle ein Haus gebaut, mal eben eine Straße – aber manche Stadtteile wirken so. Hier ein Laden, da eine Werkstatt, ein Wohnhaus, eine kleine Firma. Das Ganze hat sich halt in vielen, vielen Jahren entwickelt. Und fertig ist es nie.