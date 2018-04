AZ-Stadtspaziergänger Sperber in der Stadt: Vogelwildes München

Im 19. Jahrhundert wären sich die Amsel und der Sperber sicherlich nicht in München begegnet. Die Amsel war damals noch ein scheuer Waldvogel, und auch der Sperber lebte an Waldrändern und in den Feldern mit Büschen und Hecken. Beide Arten sind aber Kulturfolger und haben längst die Vorteile der Städte entdeckt. Die ruhigen, großen Friedhöfe, Gärten und Parks dienen als Lebensraum. In den Städten ist's im Winter außerdem immer ein paar Grad wärmer als in der Wildnis, und das Futterangebot ist groß. Beeindruckend finde ich immer noch, dass mitten in der Stadt, direkt neben dem Deutschen Museum, Biber leben. Ich habe sie schon fotografiert und sie Ihnen in einer meiner Kolumnen vorgestellt. Gut zu beobachten, wenn man in der Dämmerung leise auf der Fußgängerbrücke steht. Manchmal schwimmen sie mit ihren Jungen in der Isar. Also, ruhig einmal die Augen aufhalten. Es kann sich lohnen.