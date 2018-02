Aufgewachsen ist Herr Maier, heute 65, in einem Kinderheim und mit 18 – da war man damals noch nicht volljährig – bekam er mitgeteilt, dass er am nächsten Tag eine Lehrstelle als Spengler beginne. Schwindelfrei war er nicht, den größten Teil des Tages aber arbeitete er auf Dächern, auch warf der Meister hin und wieder mit Bierflaschen nach seinen Mitarbeitern. So suchte er sich auf eigene Initiative eine Lehrstelle in seinem Traumjob: Kfz-Mechaniker. Durch einen Unfall konnte er dann diesen Beruf nicht mehr ausüben und durch einen Zufall nahm sein Leben eine krasse Wendung: Als er bei einem Dreh in der Innenstadt zuschaute, sprach ihn ein Bekannter aus dem Drehteam an, dass ein Komparse, ein Polizist, ausgefallen wäre und ob er nicht schnell mal in die Polizeiuniform springen könne, um auszuhelfen.