Die Eisbachwelle: Ein Touristen-Hotspot

Über die schmale Lerchenfeldstraße geht's dann zum Münchner Surfparadies, dem Eisbach. Der weltberühmten Welle wurde 2010 im Kinofilm "Keep surfing" ein Denkmal gesetzt. Wie immer stehen eine Menge Touristen und Schaulustige auf der Brücke und am Hang links und rechts des Eisbachs und schauen den mutigen Surfern zu. Immer im Wechsel wird vom linken oder rechten Bachrand gestartet und sobald der aktuelle Surfer mit den Armen rudernd unter Wasser verschwindet, gleitet der nächste Brettakrobat in die Welle.