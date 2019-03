Peter Zacher ist eben ein Sammler. Gut 30 Stuben und Läden hat er. Den größten Teil daheim, überall in der Wohnung, sogar auf dem Bett. Wann genau er angefangen hat zu sammeln, kann er gar nicht mehr genau sagen, es ging offenbar von der Kindheit an mit seinen Spielsachen nahtlos in die Sammlerleidenschaft über.