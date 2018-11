München - Eindeutig! Jetzt ist er da, der Herbst und das dazugehörige Wetter. Sturm Regen, Nebel, dazwischen kurz mal wieder Sonne. Dann aber schnell noch mal raus für einen Spaziergang. Ich war in Nymphenburg unterwegs. Am Canale Grande, diesem geradegezogenen Kanal zwischen dem Hubertusbrunnen und dem Schloss Nymphenburg. Das Herbstlaub raschelt unter den Füßen, als ich am Brunnen auf der Seite der Südlichen Auffahrtsallee starte.