Gegenüber noch die große Kodakreklame vom ehemaligen Fotogeschäft Modl. Der Laden ist längst geschlossen. Große Ketten haben den Markt längst weitgehend unter sich aufgeteilt – und auch der Name Kodak hat so gut wie keine Bedeutung mehr für uns Fotografen. Weiter oben der riesige Unionsbräu, die Unterfahrt und in Richtung Innenstadt auch ein kleines Geschäft, welches wir heute kaum noch so finden: ein kleiner Aquarienladen. Und dann sehen wir auch schon die Rückansicht vom Maximilianeum und das war’s für diesen Spaziergang.