AZ-Stadtspaziergänger Corneliusstraße: Ein bisserl wie in Paris

Isarvorstadt - Als ich vor kurzem den ersten Teil der Corneliusstraße besuchte, hatten wir um die 30 Grad und die Sonne brannte auf München. Am Donnerstag hatten wir gerade mal 12 Grad und es regnete. Den ganzen Tag über. Aber München ist bei jedem Wetter schön, heißt's, manchmal halt nur ein bisserl nass. Also – weiter geht’s in der Corneliusstraße.