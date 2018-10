AZ-Serie zum 30.Todestag Gefällt wie eine Eiche - So trauerte Bayern um Strauß

Am nächsten Morgen zelebriert Kardinal Friedrich Wetter ein Pontifikalamt im Dom, welcher genau 500 Jahre zuvor vollendet worden ist und derzeit das Jubiläum feiert. Die Messe wird auf den Marienplatz übertragen, wo mehr als 15.000 Münchner im Regen stehen. Viele weinen.

Gäste aus aller Welt trauern um Strauß

Unter den zahlreichen Trauergästen aus aller Welt – in Riem sind 30 Sonderflugzeuge eingetroffen – begrüßt Wetter namentlich nur den Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Hinter ihm sitzt der aus Australien heim geeilte Bundeskanzler Helmut Kohl. Daneben 70 Staats- und Regierungschefs. Sogar die Präsidenten von Nigeria und von Togo. Ministerpräsident Pieter Botha kommt aus Südafrika, wo Strauß öfter Großwild gejagt hat.

Eine Prozession, wie sie nur den Trauerzügen nach dem Tod von Prinzregent Luitpold und von Kurt Eisner vergleichbar ist, bewegt sich sodann durch die Ludwigstraße. Vier Pferde ziehen die Lafette mit dem Sarg, den eine weiß-blaue Rauten-Fahne und ein Strauß von weißen und blauen Blumen bedecken. 1.400 Gebirgsschützen, dazu Ordensbrüder und Trachtler stehen Spalier. Zehntausende säumen schweigend die Straßen. Trauerflor flattert auf Straßenbahnen und Autos.

Hinter dem schwarz verhängten Siegestor löst sich der Trauerzug mit einem Trommelwirbel auf. Während Polizisten und Gebirgsschützen in einem noch nicht abgebauten Wiesnzelt mit Freibier und Hendln bewirtet werden, fährt der Leichenwagen 60 Kilometer weiter, nach Rott am Inn. In dem Klosterdorf haben der damalige Bundesverteidigungsminister und die Brauerstochter Marianne Zwicknagl im Juni 1957 geheiratet.

Kurienkardinal Ratzinger: "Und wie eine Eiche ist er gefällt worden"

Jetzt wird in der berühmten Rokoko-Kirche von Rott noch einmal ein "Sterberosenkranz" gebetet. Wieder sind Tausende angereist, sogar mit Sonderbussen. Kurienkardinal Joseph Ratzinger, 17 Jahre später Papst Benedikt, rühmt den Verstorbenen: "Wie eine Eiche ist er vor uns gestanden, kraftvoll, lebendig, unverwüstlich – so schien es. Und wie eine Eiche ist er gefällt worden." Bürgermeister Josef Attinger träumt von einem Strauß-Museum. Das wird nie kommen, aber das Strauß-Mausoleum in Rott wird zu einer Art Wallfahrtsstätte.

"Der Zusammenbruch traf das Land völlig unerwartet," wird Edmund Stoiber, Chef der Staatskanzlei, später berichten. "Der Vater des modernen Bayern war nicht mehr unter uns." Die Frage der Nachfolge löst die plötzlich verwaiste CSU "schnell und schmerzlos", wie Strauß-Stellvertreter Franz Heubl am 17. Oktober nach einer Geheimsitzung des Parteivorstands mitteilt. Ohne Gegenstimmen werden Theo Waigel zum neuen Parteivorsitzenden und Finanzminister Max Streibl für das Amt des neuen Ministerpräsidenten gewählt.