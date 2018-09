AZ-Serie "Von der Straße" Preysingstraße: Wo einst Ziegel herkamen

Preysingstraße 53: Steine, die heilen



Auf einen Ratsch (v.l.): Nicole Wilms sitzt mit Sternenkreis-Inhaberin Brigitte Erber und der Künstlerin Tanja Paidar beisammen. Foto: Daniel von Loeper

Kunden sind sich sicher: Im Sternenkreis gibt es das größte Sortiment an Heilsteinen in der Stadt. Sternenkreis-Geschäftsinhaberin Brigitte Erber ist gebürtige Münchnerin, seit neun Jahren führt sie den Laden. "Haidhausen lebt von den vielen Kneipen und es ist noch Künstlerviertel", sagt Erber. Für die kleinen Läden sei es oft schwer, zu überleben, merkt sie an. "Daran habe auch die städtische Bürokratie eine Mitschuld."

Preysingstraße 69: Einfach mal im Garten



Brigitte bringt Sekt an den Tisch. Foto: Daniel von Loeper

Der Preysinggarten hieß nicht immer Preysinggarten in der langen Geschichte des Lokals. Seit etwa 80 Jahren dürfte es die gemütliche Wirtschaft geben, schätzt Brigitte Schnös (43), die hier arbeitet. "Bei uns geht es sehr familiär zu. Wir legen wert auf Feinheiten, Kinder und Familien sind bei uns sehr willkommen – unser Publikum umfasst alle Altersgruppen." Besonders wichtig ist für das Lokal freilich der Garten – wie sollte es auch anders sein, er steht auch im Namen. Auch auf der Karte klingt viel nach Urlaub. „Es gibt auch einige Produkte bei uns direkt aus Kreta – so etwa Olivenöl und Orangen“, sagt Schnös.

Preysingstraße 58: Wo Arbeiter schliefen



Das Üblacker-Häusl war früher eine Herberge, heute ist es ein Museum. Foto: Daniel von Loeper

Man kann es sich kaum vorstellen, doch Haidhausen war nicht immer das Viertel der Bohème. Im 18. und 19. Jahrhundert war das Quartier eine Herbergenstadt für Arbeitskräfte. Das Üblacker-Häusl, benannt nach seinem einstigen Besitzer, dem Holz- und Kohlehänder, Johann Üblacker, ist ein bis heute bestehendes Zeugnis davon. 1966 kaufte die Stadt das Häusl, seit 1980 ist hier das Herbergenmuseum untergebracht, wo wechselnde Ausstellungen gezeigt werden.

Preysingstrasse 71: Mit Schindeln gedeckt



Hier ist heute der Alpenverein untergebracht. Foto: Daniel von Loeper

Es ist ein Haus, das es so kein zweites Mal mehr in München gibt: Der Kriechbaumhof wurde im 17. Jahrhundert gebaut. Wegen seines mit schindelgedeckten Halbwalmdachs und den Giebellauben steht das Holzhaus unter Denkmalschutz.

Früher wohnten hier Zugroaste, die sich in der Stadt nicht ansiedeln durften. Sie konnten sich Zimmer oder Stockwerke mieten. 1976 wurde der Hof komplett abgetragen – seit 1985 steht er wieder. Heute nutzt der Alpenverein den Kriechbaumhof.

Preysingstrasse 77: Gaststätte zum Kloster

Wirtin Ruth Thurner (l.) mit ihrer Tochter Sophie. Foto: Daniel von Loeper

Freundlich gestrichene, holzvertäfelte Wände, nette Menschen, die einem wunderbare Speisen bringen: Man kann die Zeit in der Gaststätte zum Kloster wirklich genießen. Seit 1980 gibt es die Wirtschaft, die Nachbarschaft trifft sich hier. Wirtin Ruth Thurner: „Wir haben keine Webseite, keine Kartenzahlung – und sind insofern ein bißchen altmodisch.“ Oder eben gemütlich – und gesellig. Denn an den großen Tischen setzen sich auch Fremde zusammen und fangen an zu ratschen.

