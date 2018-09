Die Portionen sind so groß, dass sie ein Attentat auf das Hungergefühl sind und tragen schöne Namen wie "Neue Brust" (13 Euro) oder "Romantisches Wochenende" (11 Euro).

Watzmannstraße 11:Die Rock 'n' Roll-Schneiderei

Leopardenjacken und Elvisbilder und Fotos mit herzlichen Widmungen der Münchner Kultband Cagey Strings: In was für einer Änderungsschneiderei ist man denn hier gelandet?

In der von Horst und Brigitte Ott-Grosz, die seit 23 Jahren in der Watzmannstraße Hosen umnähen und Dirndl weiter machen. Und fast genauso lange die Bühnenoutfits für die Cagey Strings anfertigen – meist mit Tierprints wie Leo oder Zebra. "Früher sind wir für deren Konzerte auch weiter gefahren, haben sie manchmal mehrmals an einem Wochenende gesehen. Mittlerweile sind wir ruhiger geworden", sagt Brigitte Ott-Grosz.

Bereits in dritter Generation ist in dem kleinen Ladengeschäft eine Änderungsschneiderei. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schneiderei eröffnet – damals noch ganz ohne Rock ‘n’ Roll.

Watzmannstraße 4: Die Watzart-Baustelle

Was war der Sommer 2016 für ein schöner Sommer! Wettermäßig zwar nicht so brennend wie dieser, aber Giesing hatte das Watzart – eine Zwischennutzung in einer ausgedienten Werkstatt mit Holzofenpizza und Livemusik.

Florian Falterer, der das RiffRaff in der Tela und das Crönlein im ehemaligen Toilettenhäusl am Nockherberg ähnlich charmant betreibt, hatte die Abbruchwerkstatt und den Hinterhof in der Watzmannstraße so dermaßen charmant belebt, dass die tollsten Musiker für Jams kamen und es abends meist brezelvoll war. Jetzt staubt es dort, denn wo einst der Hinterhof war, werden 41 Wohnungen mit Tiefgarage gebaut. Arg schad.

Watzmannstraße 2: Die scharfe Inge

Die Inge kennen viele Münchner. Sie ist schlank, goldblond und ziemlich scharf. Seit knapp fünf Jahren wird der Ingwersirup von Sascha Elsperger in der Watzmannstraße produziert und hier in seinem kleinen Ladencafé als Heiße Inge oder Inge Sprizz verkauft.

Aber auch viele Münchner Cafés, Restaurants und Bars verwenden die Inge mittlerweile für ihre Drinks. Immer mehr Münchner kaufen direkt bei Inge-Chef Sascha Elsperger ihre Ingwersirupflasche(n) im Ladengeschäft. Ganz günstig ist das mit 12,90 Euro für 0,7 Liter nicht, aber dafür lassen sich aus der Inge auch 20 bis 25 Getränke zaubern, sagt Elsperger.

