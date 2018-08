München - Die Ubostraße ist anders als alle anderen Straßen in München. Sie hat keine Kneipe, keinen Bäcker und kein Nagelstudio. In der Ubostraße in Alt-Aubing stehen noch sieben bewirtschaftete Bauernhöfe mit üppigen Gärten – die meisten Bauerngehöfte im Stadtgebiet. Der Name stammt von einem alten Männernamen: Ubo und seine Leute siedelten hier dereinst.