Landwehrstraße 44: Einmal Palau, bitte



Kellner Ryan (22) und Aligan (29).. Foto: Daniel von Loeper

Afghanisch? Viele können sich darunter erst einmal nichts vorstellen. Zu präsent sind die Bilder von Krieg und Staub, die man aus den Nachrichten kennt. Dass in Afghanistan sehr schmackhafte Reisgerichte mit vielseitigen Gewürzen und Früchten serviert werden, wissen nicht viele.

Wer seinem Gaumen eine Reise gönnen möchte, kann im Hindukusch-Restaurant vorbeischauen. Der Kellner Aligan (29) empfiehlt auf der Karte zum Beispiel Quabeli Palau: Reis mit Lamm, Karotten und Rosinen. Geöffnet ist täglich von 11 bis 23 Uhr.

Landwehrstraße 46: Einfach süperb

Stiftungsassistentin Diana Vrbic (36) und Obstverkäufer Hosaid Sarwarg (23). Foto: Daniel von Loeper

Wer in der Landwehrstraße einkaufen geht, fühlt sich ein bisschen wie auf einem Basar: Das liegt auch an den vielen türkischen Supermärkten in der Gegend – wie dem Verdi Süpermarket. Beim Metzger, den man im Laden findet, kann man sich auch einen Döner holen. Viele Kunden, wie zum Beispiel die Stiftungsassistentin Diana Vrbic (36), kommen aber einfach für ihren Lebensmitteleinkauf hier vorbei: "Ich liebe diesen Obst und Gemüseladen. Die Preise sind moderat und die Öffnungszeiten lang."

Landwehrstraße 52: Alles gestapelt



Safi Purdel in seinem Laden Kabul Market. Foto: Daniel von Loeper

Ladenbesitzer Safi Purdel führt den Kabul Market, hier stapeln sich Reis und Hülsenfrüchte übereinander. In den Regalen findet man Tees, Eingelegtes, Süßigkeiten, aber auch Shishas werden verkauft. "Die Landwehrstraße ist bunt und vielfältig", sagt er. "Mir gefällt es sehr in dieser Gegend. Es ist international in der Straße – und ich mag meine Kunden."

St.-Pauls-Platz: Eine Kirche als Kontrapunkt

Wiesn 1904: Die Paulskirche noch im Bau. Foto: Stadtarchiv

Eigentlich liegt sie ja gar nicht in der Landwehrstraße – die Paulskirche. Aber sie thront quasi über dem Straßenzug und bildet einen interessanten Kontrast zu der sonst migrantisch geprägten Straße.

Eine Kirche in Klein-Instanbul sozusagen. Sie ist eine Vorreiterin, war sie doch die erste Pfarrkirche in der Ludwigsvorstadt.

Als man sie 1892 erbaute, war München – manche Dinge bleiben eben immer gleich – gerade wieder in einem Tempo gewachsen, dass die vorhandenen Kirchen die Gläubigen nicht mehr aufnehmen konnten.

Architekt der 1906 fertiggestellten Kirche war Georg Ritter von Hauberrisser, er plante auch das Neue Rathaus am Marienplatz. 97 Meter ist der Hauptturm der Paulskirche hoch. Das macht sie zu einer der imposantesten Sakralbauten der Stadt.

AZ-Serie "Von der Straße"

Die Humboldtstraße: Der erste Teil der Serie

Die Schützenstraße: Der zweite Teil der Serie

Die Dachauer Straße: Der dritte Teil der Serie

Die Ubostraße: Der vierte Teil der Serie

Die Georgenstraße: Der fünfte Teil der Serie

Die Wendel-Dietrich-Straße: Der sechste Teil der Serie

Der Pfanzelt-Platz: Der siebte Teil der Serie

Die Plinganserstraße: Der achte Teil der Serie