AZ-Serie "Von der Straße" Die Humboldtstraße: Kebap, Krieg und Kaviar

München - Früher, daran erinnert sich der Betreiber eines Reisebüros in der Humboldtstraße, "früher, da sagten wir in Giesing: Ich muss über die Isar, um nach München zu kommen." Heute sagt das niemand mehr, denn Giesing ist (beinahe) so münchnerisch, wie alle anderen Stadtviertel.