Gute Wohnungsschnitte, Loggien und vor allem viel Spielfläche und Garten zwischen den Häusern: Die Gewofag-Siedlung Neuhausen (Baujahr 1928-31, rund 2.500 Wohnungen), gehört zu den fünf Gründersiedlungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Geplant hat die Stadt sie damals für Arme und den Mittelstand. Bis heute wohnen viele Menschen mit schmalen Geldbeuteln hier.

Wendl-Dietrich-Straße 17: Das Mini-Haus und sein netter Vermieter



Das kleine Haus in der Wendl-Dietrich-Straße. Foto: iko

Na sowas. Ein einstöckiges Minihaus in bester Neuhauser Lage? Daneben noch so alter ein Winzling? Wo sich hier doch fünfstöckig Luxuswohnungen aufs Grundstück bauen ließen. Nein, nein, macht unser Vermieter nicht, sagen die Mieter. Der sei nämlich nett. Und wolle das ehemalige Gärtnereihäusl seiner Familie auch gar nicht kaputtmachen. Deshalb ist und bleibt ein Dönerladen drin, ein Friseur, eine Studenten-WG. Und der Italiener "La Luna", der seit 20 Jahren da ist, mit winzigem Gastgarten hinten im Hof. Vor einer Weile hat Mario Torbar (37, Foto unten) die Osteria vom Schwiegerpapa übernommen. "Ich mag das", sagt er, "dass die schicken Anwälte von drüben aus der Lachnerstraße hier mittags mit den normalen Rentnern ein Bier trinken."

Osteria La Luna, Mo-Fr 11.30-14.30 Uhr und 17.30-22 Uhr, Sa 17.30-22 Uhr, Sonntag Ruhetag, Tel: 139 38 474

Wendl-Dietrich-Strasse 21 b: Die Dog’s Lounge

Bio-artgerechtes Rohfleisch, Leckerlis für allergische Vierbeiner, Hundesofas mit Liegekomfort: Was Regina Theobald (47, Foto) in ihrer "Dog’s Lounge" anbietet, lockt, klar, Hundebesitzer an, die den Cent nicht zweimal umdrehen müssen. Es schauen trotzdem (fast) alle Zamperlbesitzer der Straße herein. Einfach weil’s so nett ist hier. www.dogslounge-muenchen.de

Wendl-Dietrich-Straße 20: Münchens älteste Jugendherberge



Die Jugendherberge in der Wendl-Dietrich-Straße. Foto: iko

Ende Mai hat sie erstmal zugemacht, die älteste Jugendherberge Münchens mit rund 360 Betten. Denn hier wird einiges ganz neu werden. Der Altbau von 1927 vorn an der Straße wird saniert, am Winthirplatz kommt ein Neubau hin, über den es im Vorfeld viel Streit gegeben hat, weil der Entwurf geradezu "spacig" geraten war. Im Frühling 2021 soll alles fertig sein.

Wendl-Dietrich-Straße 11: Was bringt die Mega-Shisha-Bar?



Turan Sare von der Eleven Bar in der Wendl-Dietrich-Straße.. Foto: iko

Das Häusl mit seinem Schwarzwaldhüttencharme fällt aus der Reihe. Jahrelang war eine Schlecker-Filiale drin. Dann stand es leer. Bis sich Turan Sare (43, Foto), ein Münchner mit türkischen Wurzeln, mit seiner "Eleven Bar" eingemietet hat (allerlei von Döner bis Hugo). Als in der linken Haushälfte die Bierkneipe Kuchlbauer dichtmachte, hat er auch die zwei Stockwerke dazugemietet. Nun baut er um, für Münchens größte Shisha-Bar. Eleven Bar, täglich 9-23 Uhr, Tel: 18 91 14 20

Wendl-Dietrich-Straße 7: Wie Hanis im Bäckerei-Krieg siegt



Can Dalkaya (r) vor Hanis Backstube. Foto: iko

Ein kleiner Stopp in Hanis Backstube gehört für viele in der Straße einfach zum Tag. Schnell eine Butterbrezn oder Mohnschnecke in den Job mitnehmen. Oder einen Cappuccino trinken und Neuigkeiten aus dem Viertel austauschen. 20 Jahre schon versorgt die nette kurdische Familie von Can Dalkaya (25, Foto) die Nachbarn mit bayerischen Backwaren. Nur einmal war es kritisch. Als 2006 genau nebenan ein Back-Discounter mit Billigstpreisen einzog. "Bäckerei-Krieg", nannten die Nachbarn das empört – und blieben trotzig ihrem Lieblingsbäcker treu. Nun ist der Discounter weg – stattdessen ist ein Wettbüro drin. Und Hanis bleibt. Wie schön. Hanis Backstube, Mo-Fr 6-19 Uhr, Sa 6-16 Uhr, So 7-12 Uhr, Tel: 13 93 75 88

Wendl-Dietrich-/ Ecke Renatastraße: Pralinen-Glück



Hasi Hasenkopf in der Wendl-Dietrich-/ Ecke Renatastraße. Foto: iko

Die Frage nach einem Mitbringsel stellt sich nicht mehr, wenn man einen Laden wie Hasi Hasenkopf in der Straße hat: Feinste Pralinen, Marzipanschweindl, Lebkuchenherzen. Köstlich, was bei der "Süßen Manufaktur" alles nach alter Konditorkunst selbstgemacht und verkauft wird. Eine Bereicherung. Jedenfalls für Schleckermäulchen. www.hasihasenkopf.jimdo.com

