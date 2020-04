Helmer: Ein Fehler sich nicht zu "outen"

Helmers Erinnerungen sehen so aus: "Ich wusste damals nicht, was Sache ist. Es war turbulent. Ich dachte, der Ball muss, bevor ich ihn ins Tor-Aus gestochert habe, irgendwie drin gewesen sein, weil Nürnbergs Torhüter Andy Köpke hinter der Linie lag. Ich war irritiert – und habe auch nicht gejubelt, wie man im Video sehen kann. Meine Mitspieler aber kamen auf mich zu und jubelten." Osmers fragt Helmer nicht, was Sache ist. Und Helmer "outet" sich nicht. "Ein Fehler", so Helmer mittlerweile. Bayern siegt 2:1 (samt einem wunderschönen und total korrekten Helmer-Tor!), Nürnberg legt Protest ein, bekommt das Wiederholungsspiel – und wird 0:5 abgestraft. Ohne Helmer-Tor.