AZ-Serie "Rechtsradikalismus in München" Hungaristische Bewegung: Nach Manier von Joseph Goebbels

Antisemitismus stand in der "hungaristischen" Propaganda obenan. Nach Manier von Joseph Goebbels und Julius Streicher wurden die Juden in mehrsprachig veröffentlichten Schmähschriften für alles Übel der Welt, auch beide Weltkriege, verantwortlich gemacht – während die in Nürnberg verurteilten Hauptkriegsverbrecher als "die besten Männer Europas" gefeiert wurden.

Die Demokratie beschimpfte der internationale Münchner Klüngel als "westliche Erscheinungsform des Bolschewismus" und "Feind der Reinhaltung der Rasse". Bis Februar 1960 wurden denn auch allein in Bayern, Schwerpunkt Franken, nicht weniger als 109 Schändungen jüdischer Friedhöfe, Synagogen und Denkmäler polizeilich gemeldet. Vor deutschen Botschaften in New York und London demonstrierten deshalb im Januar Hunderte Empörte.

Durch Hinweise einer demokratischen Emigrantengruppe alarmiert, forderte die SPD im bayerischen Landtag Maßnahmen gegen die faschistischen Verschwörer. Der Innenminister versprach eine sorgfältige Überprüfung. Nach einigen Wochen aber stellte die Regierung von Oberbayern fest, gegen diese Leute könne nichts unternommen werden – weil sie bisher die öffentliche Ruhe und Sicherheit nicht gefährdet hätten. Erst nach den Protesten im Ausland wollte man der Sache noch einmal nachgehen.

"Dem Gericht erscheint der Angriff angesichts der Gefahr angemessen"

Gegen die verantwortlichen Redakteure der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) und des "Allgäuer", die meinen Bericht gedruckt hatten, und gegen mich reichte einer der rechten Wortführer eine Privatklage ein. Die wurde jedoch vom Amtsgericht München als unbegründet zurückgewiesen.

"Bemerkenswert" fand mein Anwalt Otto Gritschneder eine grundsätzliche Feststellung aus dem Beschluss: "Angesichts der Gefahr, die durch die Veröffentlichungen in den von dem Privatkläger gedruckten Schriften für die Demokratie erwachsen könnten – sowohl in inner- als auch außenpolitischer Beziehung –, erscheint dem Gericht der Angriff der Beschuldigten gegen den Privatkläger durchaus als angemessen zur Wahrung der öffentlichen Interessen."

