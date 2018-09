AZ-Serie "Rechtsextremismus in München" Von echten und falschen Nazi-Attentätern

Doch der braune Spuk geisterte weiter durch Bayern. Wie ich dem Magazin melden konnte, bastelte Feitenhansl nun an einer "politisch neutralen Schicksalspartei", die noch etwa zehn ähnliche Bündchen ("so wie beim Alpenverein") verschmelzen sollte. Ziel: "Wir wollen möglichst nur Abgeordnete stellen und aufpassen, dass die Regierung nicht frech wird." Bald wurde Feitenhansl selbst frech. Am 7. Dezember 1951 meldete bei Innenminister Wilhelm Hoegner (SPD) ein angeblicher Hufschmied am Telefon: "In den nächsten Tagen wird ein Mordanschlag auf Sie verübt. Mehrere Regierungsgebäude werden in die Luft gesprengt." Das löste die größte Polizeiaktion in Bayern seit dem Krieg aus. Über 70.000 Personen wurden überprüft.