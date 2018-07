AZ-Serie Neu in der Stadt: "Wir lieben das entschleunigte Leben in Landshut"

Und Tina Winterer kann sich in Landshut als Selbstständige leichter vernetzen. "Man kommt mit den Leuten einfacher ins Gespräch."

Wenn die beiden Besuch von Familie oder Freunden bekommen, zeigen sie gerne ihre Wahlheimat: "Wir gehen spazieren im Hofgarten, das ist unser Lieblingsort. Und die Burg ist Pflichtprogramm. Von dort aus hat man einen schönen Blick auf die Stadt. Viele denken, Landshut ist eine kleine Stadt. Aber das ist gar nicht so. Das überrascht viele."

Nur ein neuer Lieblingsitaliener fehlt ihnen noch

Fragt man das Paar, was ihm an Landshut fehlt: Schweigen. Sie haben hier alles, was sie brauchen, verbunden mit dem Gefühl, angekommen zu sein. "Wir wollen hier nicht mehr weg", sagen die beiden Frauen. Nur einen neuen Lieblingsitaliener müssen sie noch finden.

In München hatten die beiden eine Terrasse ins Grüne samt Eichhörnchen. In Kumhausen haben sie einen kleinen Balkon und dürfen den Garten mitbenutzen. Dort steht ihr Freigehege für ihre beiden noch kleinen Schildkröten. Doch das sind nicht ihre einzigen Haustiere. Ihnen ist ein Kanarienvogel zugeflogen. Sie haben versucht, den Besitzer ausfindig zu machen - vergeblich. Also entschieden sie sich, ihn zu behalten und besorgten noch einen Artgenossen. Vor Kurzem ist Nachwuchs geschlüpft.

Weil Tina Winterer Hunde liebt, aber keine Zeit für einen eigenen hat, betreiben die beiden seit Kurzem Dogsharing mit einer älteren Dame. Wenn sie Zeit haben, gehen sie mit dem Golden Retriever Gassi, spielen mit ihm, sogar über Nacht durfte er schon bleiben.

"Das ist eine gute Möglichkeit, sich mit seinem Umfeld zu verbinden", sagt Tina Winterer. "Wir sind schon gut in der Nachbarschaft integriert. München ist da einfach viel anonymer. In Landshut herrscht eine gute Willkommenskultur. Hier leben Zugereiste und Niederbayern zusammen. Wie wir."