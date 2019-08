Irschenberg - Auch wenn der Name ihres Erfinders nicht jedem geläufig ist: Die Leuchte "Tolomeo" hat jeder schon einmal gesehen, ob auf einem Schreibtisch, an der Wand, als Leselicht oder als Stehlampe. Der Italiener Michele de Lucchi entwarf 1987 diesen zeitlosen Klassiker des Industrie-Designs aus matt-silbrigem Metall, der in vielen Büros und Privaträumen anzutreffen ist.