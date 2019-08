Die vergoldete Grabbeigabe gibt es im "Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst" ebenso zu sehen wie eine Stadtgöttin aus der ägyptischen Frühzeit. Jeden ersten Dienstag im Monat lädt das Museum zur Klanginstallation "The Pomegranate Tree". Jeder Raum wird dann musikalisch inszeniert. Plötzlich hört man aus unterschiedlichen Richtungen: Flüstern, Murmeln oder Knartzen. Das wirkt so eindrucksvoll, weil die Räume, um Exponate zu schützen, nur minimal ausgeleuchtet sind.

Aus diesem Grund und weil das Museum nahezu komplett unter der Erde liegt, finden Sonnengeplagte hier Abkühlung.

Gabelsbergerstraße 35, Mo geschlossen, Di 10 bis 20 Uhr, Mi bis So 10 bis 18 Uhr

Neue Kulturen: Museum Fünf Kontinente

Schatten und Licht sind gerade Thema im "Museum Fünf Kontinente". Es werden Papierinstallationen des japanischen Künstlers Koji Shibazaki gezeigt. Er stellt Kunst aus handgeschöpftem Papier, dem sogenannten "Washi" her. Während er seine Werke in München zeigt, wird Tageslicht peinlich vermieden. In abgedunkelter Umgebung erzeugen seine beleuchtenden Objekte eine einzigartige Atmosphäre.

Die ethnologische Sammlung wurde 2014 von "Völkerkundemuseum" in "Museum Fünf Kontinente" umbenannt. Damit hat eine Neuorientierung stattgefunden. Das Museum möchte nicht mehr nur den Blick auf andere Kulturen lenken, sondern ein Ort für interkulturellen Dialog sein. Gerade junge Museumsgänger sollen hier innehalten, ausprobieren und spielerisch andere Lebensweisen entdecken können.

Maximilianstraße 42, Di bis So von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Spartipps für den Besuch

Es ist wirklich kein Geheimtipp mehr, dass die staatlichen Museen jeden Sonntag einen vergünstigten Eintritt bieten. Für einen Euro gibt’s dann Kunst für Alle. Wer bei den städtischen Museen eine Jahreskarte besitzt (20 Euro), bekommt in den anderen Kunsteinrichtungen der Stadt einen Rabatt auf den Eintrittspreis.

Ganz kostenlos kann man hier Kunst anschauen: Arthotek im Rosental, Münchner Kaiserburg im Alten Hof, Kunstarkaden in der Sparkassenstraße, Lothringer-13-Halle, Museum für Abgüsse in der Katharina-von-Bora-Straße, Maximilians-Forum, Münchner-Bank-Museum, Sammlung Goetz in Oberföhring.

Lesen Sie auch: Durch die Isarauen zum Kloster Schäftlarn