In der Vergangenheit ist die Bevölkerung vor allem durch Zuwanderung gewachsen. Gleichzeitig musste der Bezirk Verluste durch Umzüge innerhalb Münchens hinnehmen. In Zukunft werden sich diese beiden Zahlen die Waage halten.

Änderung in der Bevölkerung: Alteingesessene ziehen weg

Grund für den Zuzug war auch, dass Haidhausen als Szeneviertel galt. Denn das historische Stadtbild von Haidhausen blieb im Zweiten Weltkrieg weitgehend erhalten. Das führte dazu, dass Haidhausen in den 70er-Jahren neben der Schwanthalerhöhe zum zweiten großen Sanierungsgebiet der Stadt wurde.

Mit dieser Aufwertung des Quartiers und der direkten Verkehrsanbindung an die Innenstadt ging nicht nur ein Strukturwandel von einer Vorstadt zum City-Randgebiet einher, sondern auch ein Imagewandel. Haidhausen begann Schwabing als In-Viertel Konkurrenz zu machen. Dahingegen wurde die Hälfte der Häuser in der Au mit seinen charakteristischen alten Herbergen im Krieg vernichtet und in den 50er Jahren mit Einfachwohnungen wiederaufgebaut.

Dass sich die Bevölkerung in Au-Haidhausen verändert hat, sieht auch die Vorsitzende des dortigen Bezirksausschusses (BA) Adelheid Dietz-Will (SPD). "Es gibt hier immer mehr reiche Leute mit großen SUVs", sagt sie. Und: "Beim Einkaufen treffe ich weniger Bekannte als früher, weil viele Alteingesessene wegziehen." Trotzdem fühlt sich die BA-Chefin wohl im Bezirk. "Der Weißenburger Platz ist der schönste Platz, den es gibt", findet sie. Das dürften viele Haidhauser auch so sehen.

Stadtbezirk in Zahlen: Au-Haidhausen (Stand 2019)

Fläche: 422 Hektar

davon Gebäude (und zugehörige Freiflächen): 236 Hektar

davon Erholungsflächen: 43 Hektar

Einwohner: 61.356

Ausländer: 14.446 (23,5 Prozent)

Arbeitslose: 1.016

Pkw: 19.601

Praxis-Ärzte: 165

Einwohner je Arzt: 372

Apotheken: 20

Schulen: 34

Kitas: 88

Museen/Theater/Kinos: 12

Bibliotheken: 11

Hotels: 19

Oberbürgermeister- Stichwahl 2014:

Josef Schmid (CSU): 31,1 Prozent

Dieter Reiter (SPD): 68,9 Prozent

