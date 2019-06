Auch Erholung muss im Kleingarten sein

Von Schrebergartenklischees und dem Kampf am Gartenzaun wissen Tziafetas nichts zu berichten. Klar, wenn man zu laut während der Mittagszeit renoviere, komme schon einmal ein Nachbar vorbei und erinnere an die Gartenordnung – ähnlich wie in der Mietwohnung auch. Ansonsten funktioniere die Gemeinschaft sehr gut.

Am Ende sind die Gartler ja nicht nur zum Jäten und Zupfen da, sondern auch zum Entspannen. So steht es sogar im Bundeskleingartengesetz. Während je ein Drittel des Grüns dem Obst- und Gemüseanbau sowie der Laube vorbehalten sind, dient das letzte Drittel ausdrücklich der Erholung.

"Ich habe hier im letzten Sommer zum ersten Mal ein Glühwürmchen gesehen", sagt Eleni Tziafeta und fügt hinzu: "Man kommt dem Rhythmus der Natur näher. Das ist so schön."

Und damit das auch so bleibt, geht es nach einem Abstecher an die Johannisbeerhecke wieder mit den Händen in die Erde – damit das Feierabend-Bier noch besser schmeckt.

Neue Serie: Die AZ geht ins Grüne

Keine Großstadt in Deutschland ist so versiegelt, man könnte auch salopp sagen zubetoniert, wie München. Doch es gibt sie, die kleinen grünen Fleckerl, an denen Menschen Samen ausbringen, jäten, Blumen schneiden und Tomaten ernten.

In der neuen AZ-Serie "Lust auf Grün" stellen wir Ihnen in fünf Folgen vor, wo man in München jenseits des eigenen Gartens oder Balkons garteln kann. Wir schauen in die Kleingartensiedlungen, stellen alternative Pflanz-Projekte vor, widmen uns dem Mundraub – und schauen, wo in München unkonventionell gesät wird.